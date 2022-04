Brand in restaurant Klein Paramaribo in Assen

In restaurant Klein Paramaribo aan de Rolderstraat in Assen woedt op dit moment een grote brand. Het vuur brak rond half zes uit.

NL-Alert

De veiligheidsregio Drenthe verstuurde een NL-Alert om mensen in de omgeving van het horecapand te waarschuwen voor rookoverlast. Het advies is ramen en deuren gesloten te houden.



Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. "De focus ligt op dit moment echt op het bestrijden van het vuur. Pas daarna kunnen we onderzoek gaan doen naar het ontstaan van de brand", zegt Linda van der Heide van Veiligheidsregio Drenthe.