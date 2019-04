Aftellen in amateurvoetbal: Eerste kampioen district Noord bekend?

De laatste uitzending van Onze Club

In het zaterdagvoetbal begroeten we dit weekend wellicht de eerste kampioen van district Noord. In de 2e klasse J heeft Pelikaan S. uit Oostwold aan een punt genoeg om de titel te pakken. Aan tegenstander FC Meppel, dat na de nederlaag van vorige week tegen Drenthina toch weer naar de gevarenzone moet kijken, de schone taak dit te voorkomen.FC Klazienaveen is zonder twijfel de runner-up in deze klasse. De ploeg van trainer Eric Prins staat weliswaar nog op een nacompetitieplek, maar met 12 punten uit de laatste vier duels ook bovenaan in de laatste periode. FC Klazienaveen speelt zaterdagmiddag de derby bij Drenthina. Beelden van dit duel zijn zondagavond te zien in Onze Club.HZVV uit Hoogeveen kan zaterdagmiddag officieus kampioen worden. De ploeg van het trainersduo Van Duinen/Brunsting staat negen punten voor op nummer 2, Oranje Nassau. Verliest de Groninger club tegen Bedum en veslaat HZVV de buren van Noordscheschut dan is de titel eigenlijk een feit. Het doelsaldo van de roodwitten ten opzichte van Oranje Nassau is namelijk + 20. Toch zal het geen gemakkelijke middag worden voor HZVV, aangezien Noordscheschut bezig is aan een uitstekende serie. De mannen van trainer Marc van Meel pakten in de laatste vier duels negen punten en staan 2e in de strijd om de 3e periodetitel (achter HZVV).In de hoofdklasse A zijn de titelkansen van ACV, na de nederlaag van vorige week bij SDC Putten, verkeken. De mannen van trainer Fred de Boer moeten met nog zes duels (en zes punten achterstand op de koplopers Excelsior'31 en Sparta Nijkerk) hopen op een wonder, maar eigenlijk kan de Asser club zich beter in vorm spelen richting de nacompetitie. ACV won de eerste periodetitel en is dus verzekerd van het toetje aan het einde van het seizoen. Zaterdagmiddag speelt ACV uit tegen hekkensluiter SWZW.In de 3e klasse B is het ontzettend spannend met vijf clubs die strijden om de titel, waaronder Veenhuizen. Die ploeg staat vierde, 3 punten achter koploper Leovardia. Thuis tegen Anjum mag de enige Drentse club in deze klasse zaterdagmiddag geen punten laten liggen.Ook in 3C zijn er vijf clubs, waaronder één uit Drenthe (LTC) die strijden om de titel. De Asser club staat 3e en speelt thuis tegen Aduard 2000. Ook voor de groenwitten geldt: geen punten verspelen, al is voor LTC de competitie met nog zeven duels te spelen nog best lang.SVM, Hoogeveen, Elim en Nieuwleusen zijn de titelkandidaten in de 3e klasse D. De minste verliespunten heeft Elim en die ploeg speelt dit weekend op eigen veld tegen middenmoter Avereest. Hoogeveen ontvangt Lutten en dat is de nummer 6 in deze klasse. In deze klasse lijkt het doek al te zijn gevallen voor Bant. SVN'69, Hollandscheveld en BSVV zijn verwikkeld in een felle nacompetitiestrijd, waarvan één club die dans gaat ontspringen.In de 4e klasse D is FC Zuidlaren de trotse koploper. Vijf duels voor het einde van de competitie heeft het elftal van Edwin Prins twee punten voorsprong op Rood Zwart Baflo. Zuidlaren moet op bezoek bij De Fivel, een ploeg die nog niet veilig is.In 4E is Vitesse'63 de koploper, maar volgen CSVC en Onstwedder Boys op de voet. Één misstap en de top 3 kan volledig op de kop staan. Vitesse'63 moet op bezoek bij FDS, CSVC gaat naar laagvlieger MSC en Onstwedder Boys gaat naar middenmoter SVBO. In deze klasse is Borger hekkensluiter en met nog vijf duels te spelen is de achterstand op MSC (de nummer voorlaatst) zeven punten.In de vijfde klasse F lijken de kaarten wel geschud wat betreft het kampioenschap. Mussel is koploper en heeft een voorsprong van zes punten op VCG en ook nog eens een duel minder gespeeld. Mussel gaat op bezoek bij DOS'63 op jacht naar heel veel doelpunten. Afgelopen weekend won de formatie van trainer Jan Veenhof met 8-2 van VEV. VCG speelt tegen subtopper NWVV.