Wat vind jij: Betalen in roebels om gas betaalbaar te houden?

Rusland besloot gisteren geen gas meer te leveren aan Polen en Bulgarije. Het is nog niet bekend of de gaskraan richting Nederland ook dichtgaat. Ons land staat namelijk op de lijst van 'onvriendelijke landen' en moet het gas in roebels betalen. Economen verwachten sowieso een nieuwe explosie van de gasprijs in heel Europa, meldt het AD.

Door minder gastoevoer en een aanhoudende vraag stijgt de prijs verder. Naast gas gaan ook de tarieven voor steenkool, olie en vloeibaar gas door het dak gaan.

Voor de industrie betekent dit een stijging in de kosten voor wat betreft hun productie. De consument voelt het straks ook in de portemonnee, want die zal meer moeten betalen voor de energierekening, maar ook brandstof en boodschappen. Voor een deel van de bevolking kunnen basisvoorzieningen zelfs onbetaalbaar worden, verwacht een onderzoeker van de ING-bank. en.