Hoe Coevorden zijn naam gaf aan een Canadese miljoenenstad

In de openbare bibliotheek van Vancouver liggen tientallen boeken over de geschiedenis van de stad. Het moderne Vancouver begint in 1827, als het bedrijf Hudson's Bay begint met het bouwen van een fort in het gebied vlakbij de Fraser-rivier. Omdat het gebied zo goed als onaangeraakt is, is het rijk aan bomen, bevers, vis en uitgestrekt land. In 1858 brak er goudkoorts uit toen goud gevonden werd in de rivier. Dat was ook reden voor de Britten om het gebied te claimen en zij noemden het British-Columbia. Gekozen door de koningin Victoria en vernoemd naar de Columbia-rivier die begint in deze provincie en vanaf daar naar de Verenigde Staten loopt. In het oosten werd op dat moment Canada gesticht en als de provincie Brits-Colombia zich aansloot bij Canada kregen ze als ruil een spoorwegverbinding ervoor terug. Dat gebeurde in 1871.