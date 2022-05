Bekende Canadese schrijver en filosoof komen voorlopig niet naar Coevorden

In hun expeditie wilden ze op onderzoek naar het verleden van hun woonplaats Vancouver. De naam van de derde stad van Canada is afkomstig van Coevorden. De stad dankt zijn naam aan George Vancouver, een ontdekkingsreiziger. Twigg en Wosk wilden meer te weten komen over de geschiedenis van George Vancouver en wilden daarom onder andere naar Coevorden afreizen. "Ik wil graag de oorsprong van woorden weten, waar zoiets begint. Al jaren vraag ik me af wat Vancouver betekent", vertelde Wosk in de krant The Vancouver Sun. "Het klinkt in ieder geval niet Engels", vervolgde hij. "Het is Nederlands, dus zal er ook Nederlands nageslacht zijn".