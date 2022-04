Laatste herinneringen aan Frida zijn verdwenen

Nu de buste van Frida Kahlo aan de Kop van de Vaart is weggetakeld, zijn de laatste herinneringen aan de Mexicaanse kunstenares verdwenen uit Assen. De stad kan zich nu gaan opmaken voor de nieuwe tentoonstellingen van het Drents Museum 'In de ban van de Ararat - Schatten uit het oude Armenië.'

De buste gaat eerst naar Groningen, naar de maker van het beeld, vertelt de Asser binnenstadregisseur Kjeld Vosjan. "Daar wordt ze opgeslagen. We gaan haar veilen, want het is zonde dat het beeld gestript wordt of in de loods blijft staan. Er is vast wel iemand die Frida in de tuin wil hebben." Het bedrag dat de verkoop oplevert gaat weer terug de binnenstad in.

Muurschildering Torenlaan blijft

Afgelopen maandag werden de kunstwerken, posters en de vlaggetjes al uit de binnenstad gehaald. De posters en kunstwerken worden, net zoals de buste, ook opgeslagen en geveild. Het gaat om de werken die bij voormalig club Diana en warenhuis Vanderveen hingen. De muurschilderingen bij de Torenlaan, bij de ingang van de parkeergarage van het Drents Museum, blijven. Of die in de Beilerstraat ook blijft zitten, is nog niet duidelijk.

Vanaf oktober tot en met tweede paasdag was de tentoonstelling van Frida Kahlo te zien in het Drents Museum. Tijdens deze expositie liep er ook een kunstroute door de stad. De buste was hier onderdeel van De levensgrote Frida was sinds december te zien. En had geen makkelijke weg naar Assen. Plaatsing van het beeld werd een aantal keren uitgesteld. Daarnaast 'huilde' ze nog een keer en mistte ze haar oorbellen.

Ark van Noach