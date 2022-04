Emmen trekt portemonnee voor 25 door storm beschadigde graven

De graven raakten onder meer beschadigd door omvallende bomen. Ook zijn er kopstenen van grafmonumenten omgewaaid. Vooral op de begraafplaats aan de Wolfsbergenweg liet de storm zijn sporen na. Omdat de gemeente eigenaar is van de begraafplaatsen, draagt deze ook de zorg voor het onderhoud, inclusief de bomen op het terrein. "Kapotte graven doen afbreuk aan het beeld dat we graag willen geven op de begraafplaats. We vinden het daarom belangrijk dat de graven worden

hersteld", staat te lezen in een collegevoorstel van de gemeente.