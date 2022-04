In het voorjaar 'sluipen' libellen tevoorschijn

Komende zaterdagmiddag 30 april verzorgt Hero Moorlag een lezing over libellen in de bibliotheek in Emmen. De ontwikkeling van libellen in vergelijking met vlinders komt aan de orde. Hij zal vertellen over het unieke paringsritueel van de tere insecten en hij zal verschillende soorten echte libellen en juffers laten zien. Deelname is gratis maar opgave vooraf wordt op prijs gesteld en kan via deze website