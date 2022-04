Hoogevener bekent misbruik zes jonge meisjes

Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt de man dat hij de meisjes van 5 tot en met 12 jaar van oktober 2018 tot medio juni van vorig jaar seksueel misbruikte. Dit gebeurde op een camping in Echten en in zijn woning in Hoogeveen. Bij de aanhouding vonden de agenten kinderporno bij de man. Een deel was gemaakt door een 37-jarige vrouw uit Roermond, die vanmiddag voor de rechtbank in Assen moet verschijnen. Zij maakte pornografische afbeeldingen van haar dochtertje (6) en twee zoontjes en stuurde die op naar de Hoogevener.