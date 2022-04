Workers' Memorial Day: 'Bijna om de week is er een dodelijk ongeval in de bouw'

Wereldwijd worden vandaag werknemers herdacht die zijn verongelukt bij een bedrijfsongeval of stierven aan een beroepsziekte. Vakbond FNV organiseert tijdens deze dag herdenkingen, maar ook wordt er aandacht besteed aan het veiliger maken van de werkomgeving.

In Nederland verongelukken elk jaar 4.100 werknemers. Dat cijfer zakt al jaren niet en dat terwijl werkgevers vanuit de Arbowet verplicht zijn om te zorgen voor een gezonde en veilige werkplek. Regionale cijfers heeft FNV niet.

In Drenthe kwam in januari 2020 een 53-jarige man om het leven bij een bedrijfsongeval in Roden. Een jaar eerder viel een 26-jarige man tijdens schoonmaakwerkzaamheden door een dakraam enkele meters naar beneden. Hij overleed twee weken later. Het bedrijf werd in 2021 veroordeeld tot een boete van 50.000 euro.

Ongevallen in de bouw

De bouw is de sector met de meeste ongevallen: "Bijna om de week is er een dodelijk ongeval in de bouw", zegt Margreet Pasman van FNV Bouw en Wonen, regio Drenthe en Groningen. "Dat vinden wij schrikbarende aantallen."

De noordelijke FNV'er vervolgt: "Het komt zelden voor dat de persoon zelf schuldig is aan het ongeval. Vaak is het werk niet veilig genoeg georganiseerd of is er te weinig toezicht. Wij vinden dat hier nog steeds beter naar moet worden gekeken."

Meldplicht

Zware materialen die van een stijger vallen en op iemand terechtkomen, beknellingen van ledematen en vallen van een hoogte: dat zijn veel voorkomende ongevallen in de bouw. Niet alle ongevallen hebben een meldplicht. "Als iemand niet naar het ziekenhuis moet of geen blijvend letsel heeft, is het niet verplicht om een melding te doen bij de inspectie", aldus Pasman.

Bouwspraak

Communiceren tijdens werkzaamheden in de bouw is volgens FNV ook belangrijk. De vakbond wil de bestaande taalbarrière doorbreken. "De bestuurder van een hijskraan kan goed Nederlands, maar werknemers die de lading moet aanpakken beheersen de Nederlandse taal vaak minder of niet. Hierdoor ontstaan veel ongelukken, en zien wij hoe belangrijk duidelijke communicatie is", geeft Pasman als voorbeeld.