Streuers bereiden zich voor op ereronde: Het buikje moet er ook in

"Alles wordt voor mij geregeld. Vooral als het eenmaal klaar is, dan is het natuurlijk super. Dat is altijd leuk", zegt Streuer senior.Streuer en De Haas werden in 1989 en 1990 samen vice-wereldkampioen. "Ik weet dat ik op hem kan vertrouwen. Ook al zou ik een keer flink gas geven. Dan valt hij er echt niet uit. En hij is nog altijd actief in de motorsport, dus hij weet waar hij mee bezig is", verklaart Streuer.Zoon Bennie Streuer en dochter Ilse de Haas kruipen zondag samen in het span van Bennie om hun vaders te begeleiden. "Ik denk niet dat dat heel vaak voor komt dat bijna de hele familie tegelijk op het TT Circuit rijdt", zegt Bennie. Het span van Ilse is voor de gelegenheid omgestickerd tot 'Lucky Streuer'.Voor Egbert is het tien jaar geleden dat hij voor het laatst een zijspan bestuurde. "Het pak moet worden aangepast want het buikje moet er ook in", grapt Streuer. "We gaan ons gedragen. Misschien gaan we alleen maar zwaaien. Ik hoop dat het droog is. Anders kruip ik een beetje in elkaar", besluit Streuer.De ereronde staat zondag om 13.10 uur gepland net voor de derde race van het WK Superbikes.