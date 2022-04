Eigenaar Klein Paramaribo verdrietig: 'In één avond 10 jaar werk weggevaagd'

De schrik zit er nog steeds goed in bij Aniel Gajadhar, eigenaar van Klein Paramaribo in Assen. Een brand verwoestte het restaurant aan de Rolderstraat volledig.

Vanochtend vroeg verlieten hij en zijn nicht Sanjana halsoverkop zijn woning boven de zaak. Ze kwamen met de schrik vrij, maar Gajadhar baalt enorm. "Alles wat we in de afgelopen tien jaar hebben opgebouwd, is in een klap weggevaagd." Hij en zijn nicht zijn inmiddels opgevangen bij de collega's van restaurant Porto.

Gajadhar werd rond 05.00 uur in de ochtend gewekt, door zijn nicht Sanjana. "Mijn vriendin en haar zoon sliepen gelukkig bij haar zus. Mijn nichtje hoorde vreemde geluiden en maakte me wakker." De horecaman merkte meteen dat er iets goed mis was. "Ik zag dat er rook was in mijn kamer. We hebben ons meteen aangekleed en zijn naar beneden gegaan."