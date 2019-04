TurnGroep Noord kan eindelijk ambities waarmaken

"Er waren heel veel andere verenigingen die ook gebruik van deze turnhal maakten. En dan heb ik het niet alleen over turnverenigingen. Met de hulp van de gemeente Tynaarlo hebben we nu de mogelijkheid om vier keer per week hier te trainen", verklaart voorzitter Gea Reitsema. "Met al deze turntoestellen hier kunnen turnsters op een veilige manier moeilijke elementen trainen. Dat kan in een gewone sporthal niet. Hierdoor gaan de meiden veel sneller vooruit."In 2011 nam de plaatselijke turnvereniging VAKO de beslissing om de topsport vaarwel te zeggen. Daarop besloot een aantal ouders om zelf de schouders eronder te zetten. En zo ontstond de TurnGroep Noord. De meiden kunnen inmiddels 12 uur per week in Vries terecht. Sommige turnsters wijken daarnaast nog uit naar andere locaties in Drenthe voor extra trainingsuren.Al met al gaat het inmiddels om een selectie van 36 meiden. Ze zijn onderverdeeld in een talentengroep en een wedstrijdgroep. Ze komen in wedstrijden uit in de eerste, tweede of derde divisie. De meiden zijn allemaal speciaal geselecteerd. "We kijken of ze kracht kunnen ontwikkelen en of ze lenig zijn en hoe hun coördinatie is", zegt trainster Michelle Ellens. "We beginnen met rollen en streksprongetjes op de trampoline en spelenderwijs komen de turnelementen er vanzelf in."Maar voor het allerhoogste niveau in ons land zijn de faciliteiten van de TurnGroep Noord niet toereikend. "Dan proberen we ze door te sturen naar de topsportafdeling van Heerenveen", besluit Ellens.