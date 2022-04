Amerikaanse schoolbus gaat dagelijks over Hunebed Highway rijden

"Zo'n originele schoolbus past natuurlijk het allerbeste bij onze themaweg, de 'Route 66' van Nederland", zegt initiatiefnemer Henk Klaver. "We hebben samen met Drenthe Tours het project opgezet om nu ook samen uit te voeren. De gemeenten Emmen, Coevorden, Borger-Odoorn en het Recreatieschap Drenthe haakten direct aan."

De oldtimer rijdt vanaf komende maandag tot en met 31 oktober elke dag op vaste tijden naar elf bestemmingen, waaronder attractiepark Drouwenerzand in Drouwen, het Hunebedcentrum in Borger en dierenpark Wildlands in Emmen. De zogeheten Hunebed Highway Express heeft zes halteplaatsen bij diverse hotels en vakantieparken.