OM stelt onderzoek in na uitlatingen Johan Derksen

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat onderzoek doen naar de uitlatingen die Johan Derksen afgelopen week heeft gedaan tijdens de uitzendingen van Vandaag Inside. Het onderzoek is gericht op 'waarheidsvinding van mogelijk strafbare gedragingen waarover in dat programma gesproken is'.

Volgens het OM is het duidelijk dat er sprake is van zeer af te keuren, grensoverschrijdend gedrag. "Daarbij is ook de wijze waarop er in het tv-programma over gesproken wordt bijzonder kwetsend." Het OM houdt wel rekening met verjaringstermijnen, mocht er iets uit het onderzoek komen.

'Jeugdzonde'

Derksen onthulde dinsdag in Vandaag Inside een 'jeugdzonde' waarbij hij in zijn tijd als voetballer na een met drank overgoten stapavond een door de alcohol bewusteloos geraakte vrouw naakt achterliet met een kaars tussen de benen. Daarop ontstond gisteren veel commotie, omdat het voorval niet alleen door veel mensen als schokkend werd ervaren, maar er in de betreffende uitzending ook smakelijk om werd gelachen.

Gisteravond nuanceerde Derksen het verhaal enigszins door in het SBS6-programma te stellen dat hij de vrouw in kwestie niet met de kaars had gepenetreerd, maar hem op een sokkel tussen de benen van de vrouw had gezet. Ook verklaarde hij dat hij met de anekdote voornamelijk de tijdsgeest van de jaren 70 had willen neerzetten en zich er nu dan ook voor te schamen.

'Kwajongensstreek'

Ook het Centrum Seksueel Geweld (onderdeel van de GGD) is niet te spreken over de uitspraken van Derksen. Hij zet het voorval tijdens de uitzending neer als een kwajongensstreek, aldus woordvoerder Marit van Bruggen. Het werkt namelijk alleen maar drempelverhogend voor slachtoffers om zich te melden.

Van Bruggen stelt dat de uitspraken van Derksen een deuk in het nieuwe bewustzijn rond overschrijdend gedrag met zich mee kunnen brengen. Sinds de uitzending van het BNNVARA-programma BOOS over seksueel wangedrag bij The Voice Of Holland is er een stijging waarneembaar in het aantal meldingen, zegt ze. "Slachtoffers voelden zich hierdoor gesterkt om zich ook te melden."

Door de uitspraken van Derksen lijkt de discussie weer terug richting af te gaan. "Na BOOS waren we het allemaal wel eens dat dit niet oké is. Door het weg te zetten als een kwajongensstreek, stop je het weer terug in de taboesfeer."

PTSS