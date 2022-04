Vul de enquête in over Chinees-Indische restaurants

Zo'n vijftig jaar geleden ging 60 procent van de Nederlanders regelmatig naar een Chinees-Indisch restaurant of haalde er eten op. Grote en betaalbare porties, daar waren we in Nederland dol op.

Maar een aantal jaren geleden daalde het aantal Chinees-Indische restaurants fors: van bijna 1.900 in 2014 tot ruim 1.600 in 2019. De verwachting is dat dat aantal in 2025 tot onder de 1.400 is gedaald.

RTV Drenthe wil graag weten hoe het staat met de populariteit van de babi pangang, foe yong hai en tjaptjoi in onze provincie. Lopen wij ook minder warm voor 'de Chinees' en eten we liever Japans, Ethiopisch of Zweeds? Of blijft het Chinese restaurant onverminderd populair onder de Drenten?