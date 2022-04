Gemeentebelangen vormt met PvdA en D66 coalitie De Wolden

Het nieuwe college in De Wolden zal bestaan uit Gemeentebelangen, PvdA en D66. De drie partijen die onderhandelden over een nieuwe coalitie zijn eruit.

Gemeentebelangen bleef bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart de grootste partij in De Wolden. De partij ging naar negen zetels en had slechts één zetel nodig voor een meerderheid in de raad. De partij gaat nu in zee met de PvdA en D66, samen goed voor twee zetels.