Sprinten is verboden bij het Old Stars Toernooi in Koekange

Jos Kok is speler bij Vitesse'63 en vindt de spelvorm een fantastische uitkomst. "Het is geweldig om op deze leeftijd nog je favoriete spelletje te kunnen spelen. Het is intensiever dan veel mensen denken. Er wordt technisch en conditioneel nog best veel van je gevraagd, omdat je juist zonder bal veel moet vrijlopen."Een balletje de diepte inspelen is dus niet handig, maar fanatiek gaat het er wel aan toe op het grootste wandelend voetbalevenement van Noord-Nederland. Twintig teams met in totaal meer dan tweehonderd voetballers doen mee. Vorig jaar, bij de eerste editie, waren er veertien clubs.In vier poules strijden de teams om plekken in de finales en uiteindelijk de titel. Naast de veteranen van amateurclubs uit Drenthe, Groningen, Friesland, Overijssel en Gelderland doen de Old Stars van FC Emmen, sc Heerenveen en PEC Zwolle het toernooi aan. "FC Groningen zou ook meedoen", vertelt Kok. "Maar dat team heeft gisteren al een toernooi gehad en dan zouden ze twee dagen achter elkaar moeten. Dat is wat teveel van het goeie", lacht Kok.Gastheer Vitesse'63 zet zelf twee teams in. Elke vrijdagmiddag om half drie staat de training gepland. Luuk Vos is er vaak al om twee uur en staat altijd te popelen om een balletje te trappen. "We zijn altijd met een groepje van acht tot vijftien man. Dat is heel gezellig. Voor de training even een kop koffie en het nazitten hoort er ook bij."De voetballers van Vitesse'63 vinden het jammer dat er maar weinig walking football teams in Drenthe zijn. Nu spelen ze vooral toernooien en ze komen daar vaak dezelfde tegenstanders tegen. Voor een competitie zijn er nog te weinig teams in de buurt. "Er doen vandaag vier teams uit Drenthe mee: FC Emmen, Zuidwolde, HZVV en wij. Eigenlijk zou elke club in Drenthe een walking football-afdeling moeten hebben."OldStars Walking Football is een spelvariant die ontwikkeld is door het Ouderenfonds en de KNVB. Oudere mannen die niet meer zo soepel wegdraaien als Frenkie de Jong of zo snel rennen als Arjen Robben kunnen zo toch nog hun favoriete sport uitoefenen.Teams spelen op een verkleind veld met zes tegen zes en zonder keepers. Scoren moet op een laag doel en spelers moeten altijd een voet aan de grond houden, wandelen dus. Buitenspel is niet van toepassing, lichamelijk contact is verboden en de bal moet over de grond gespeeld blijven worden.