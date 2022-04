Hoogevener hoort 8 jaar cel eisen voor misbruik meisjes en kinderpornobezit

Voor het seksueel misbruiken van zes jonge meisjes en kinderpornobezit eist het Openbaar Ministerie (OM) tegen een 40-jarige man uit Hoogeveen een celstraf van acht jaar en tbs met dwangverpleging. Zijn slachtoffers waren tussen de 5 en 13 jaar oud.

De officier van justitie vindt voldoende bewijs om de man te kunnen veroordelen voor deze ernstige zedendelicten. De meisjes werden volgens de aanklager misbruikt in de periode van oktober 2018 tot halverwege juni 2021 op een camping in Echten en bij hem thuis in Hoogeveen. De man werd vorig jaar in juni opgepakt en zit hij sindsdien achter slot en grendel.

'99,9 procent waar'

De man ontkende tot op de dag van de zitting, maar draaide tegenover de rechters als een blad aan een boom. "De verklaringen van de kinderen zijn voor 99,9 procent waar", zei de man. Na een gesprek met een psychiater en zijn advocaat kwam de man naar eigen zeggen tot inkeer. Hij had veel spijt, zei hij. De man gaf te kennen inzicht te hebben in wat hij heeft gedaan en de gevolgen die dit had. Uit de volle zittingszaal klonk hoorbaar geworstel van het onderdrukken van emoties.

Logeerpartij

De zaak kwam aan het licht doordat twee zusjes na een logeerpartij in juni 2021 op de camping bij de man hun ouders vertelden wat die nacht was gebeurd. De man werd opgepakt en meerdere aangiftes rolden binnen. Ook vonden de agenten kinderporno bij de Hoogevener. Waaronder pornografische afbeeldingen van een dochtertje en zoontjes van een vriendin in Roermond. In opdracht van de man maakte zij deze afbeeldingen en stuurde zij die op via WhatsApp.

De vrouw staat later terecht voor de rechtbank in Assen. Volgens de officier van justitie liet de man zijn oog vallen op kwetsbare vrouwen met jonge kinderen, om die te kunnen misbruiken.

Op grove wijze

Volgens de officier van justitie maakte de man op grove wijze misbruik van het vertrouwen die ouders in hem stelden. De ouderparen dachten te maken te hebben met een jonge vader met een zwangere partner. Op de camping stond de man bekend als de grote kindervriend met een scherp oog voor reinheid en verzorging.

Maar het verschonen en wassen van de kinderen waren volgens de aanklager een dekmantel om de kinderen te kunnen betasten en bevoelen. Hij had daarbij alleen maar oog voor het bevredigen van zijn eigen seksuele gevoelens. De Hoogevener werd in 2013 al eens voor veroordeeld voor het seksueel misbruiken van drie meisjes. De man kreeg toen twee jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk, opgelegd.

Geen diagnose pedofilie

De officier van justitie is verbaasd dat de psycholoog en psychiater, die de Hoogevener in deze nieuwe zaken onderzochten, niet volmondig de diagnose pedofilie durfden te stellen. Dat was wel in eerdere behandelingen vastgesteld en ook de man zelf erkende toen te kampen met pedofilie.

De nieuwe beschuldigingen ontkende de man in het begin met alle stelligheid. Hij wilde ook niet dat de deskundigen medische informatie opvroegen bij zijn eerdere behandelaars. Voor een voorwaardelijke TBS-maatregel, zonder een gedwongen opname, is het noodzakelijk dat de verdachte inzicht toont en zijn verantwoordelijkheid neemt. Nu dat niet het geval was, adviseerde de psychiater TBS met dwangverpleging.

Zelf misbruikt

Dat zou de plotselinge inkeer en bekentenis van de verdachte kunnen verklaren, zei de aanklager. De man zei dat hij op advies van zijn eerdere advocaat ontkende en daarom niet meewerkte aan de nieuwe onderzoeken. Zijn huidige advocaat Fred Kappelhof betwist dat alles kan worden bewezen en moet op bepaalde onderdelen vrijspraak volgen.

Hij vond dat het OM een erg hoge strafeis neerlegt. De Hoogevener wilde nergens voor weglopen, zei de raadsman. De zaak ligt gecompliceerder, zei hij. De verdachte is zelf ooit slachtoffer geweest van seksueel misbruik. Hij deed, wat hemzelf ooit is overkomen, zei de verdediger. De man is tijdens zijn detentie tot inzicht gekomen en staat hij open voor een behandeling. Hier moet zo snel mogelijk mee worden begonnen, zei Kappelhof.

Calculerende verdachte

De officier van justitie noemde de bekentenis op de valreep 'calculerend', met als doel om onder een eventuele dwangverpleging uit te komen. "Je kan het als verdachte in een zedenzaak nooit goed doen. Ook nu hij alle schuld op zich neemt, is het niet goed", zei Kappelhof. Hij pleitte voor de mildere TBS met voorwaarden, zonder een gedwongen opname en vroeg de gevraagde schadevergoeding, van bijna 60.000 euro in totaal, af te wijzen.