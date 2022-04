De Staat van Drenthe over de gevaren van legale drugs: 'Ze delen het gratis uit'

In De Staat van Drenthe praat presentatrice Marjolein Lauret met verschillende gasten over het gebruik van lachgas en designerdrugs in Drenthe. Aan tafel: neuroloog Arjen Schaafsma over de langetermijneffecten van lachgasgebruik. Marcel Seuninga van Verslavingszorg Noord-Nederland over hoe je jongeren het beste kan informeren. Mustapha El Barbari over wat hij als jongerencoach ziet in Meppel. En de persoonlijke verhalen van Bas Doddema en Melissa West. Zij zijn beiden verslaafd geweest. Ze vertellen over wat hielp om van hun verslaving af te komen.