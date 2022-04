Univé Assen wil pand binnen een maand klaar hebben voor Oekraïners

Vluchtelingen uit Oekraïne slapen mogelijk nog voor juni onder het Asser systeemplafond. Univé richt 140 slaapplekken in, zonder daar ook maar een stuiver aan te verdienen. Burgemeester Marco Out is blij met de geste van de verzekeraar.

De samenwerking tussen Univé en gemeente kwam spontaan tot stand, vertelt Ron Bavelaar. De voorzitter van het raad van bestuur van Univé zegt dat er direct contact werd opgenomen met de gemeente, om aan te geven dat er ruimte beschikbaar is. "Daar is onder het personeel gelukkig veel draagvlak voor. Mooi om te zien."

'Redeneren vanuit de vluchteling'

De opvang van vluchtelingen in het pand van Univé, neemt de gemeente Assen werk uit handen. "Huisvesting is de grootste uitdaging", zegt Out. "Als alle locaties straks gereed zijn, vangen wij 650 vluchtelingen op in Assen. Daarom zijn we ook zo blij met Univé. Het vinden van plekken blijft een prioriteit."

De coöperatie mag dan de ruimte hebben, in het pand moeten nog de nodige aanpassingen worden gedaan. De contouren van de vertrekken zijn al klaar, maar het is nog wachten op het materiaal. "We zijn nu bezig de verbouwing te coördineren met de gemeente Assen", zegt Bavelaar. "Wij hebben meteen gezegd dat we het gewoon gaan regelen."

Daar komt bij dat Univé sowieso al wat ruimte over had. "Daarnaast hebben we nog drie verdiepingen vrijgemaakt. Dat maakt dat we wat krapper in ons jasje zullen zitten, maar dat is te doen."

Wachten op materiaal

De toekomstige bewoners krijgen een eigen ingang. Buiten zullen units staan waar keukens in komen, net als een unit met een wasserette en eentje met douches. Binnen is er ruimte voor zorg en ondersteuning. Daarnaast komt er een gezamenlijke huiskamer, een kamer voor de jeugd en een internetcafé.

"Univé is er zeker klaar voor", zegt Bavelaar. "We hebben de ruimte en de middelen." Er is goede hoop dat eind mei de eerste vluchtelingen in het pand aan de Jan Bommerstraat in Assen hun intrek nemen.