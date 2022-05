COC Drenthe: 'Het gaat steeds beter met de acceptatie van LHBTI'ers'

GSA (Gender & Sexuality Alliance) komt oorspronkelijk uit de Verenigde Staten en Canada, waar in de jaren 80 de eerste GSA's ontstonden. Eerder stond het ook bekend als Gay-Straight Alliance. Het uitgangspunt is dat iedereen de vrijheid moeten hebben om te zijn wie ze zijn.

Uit onderzoek van Movisie en de Universiteit van Amsterdam blijkt dat GSA's leerlingen gelukkiger maken. Vmbo-leerlingen die LHBTI zijn en in een GSA zitten, zitten beter in hun vel en kunnen beter omgaan met eventuele negatieve reacties van anderen, zo blijkt uit het onderzoek.

In Nederland werden in 2009 de eerste GSA's opricht. Kort daarna in 2010 werd de eerste Paarse Vrijdag georganiseerd. In 2011 was er een landelijke televisiecampagne om de Gender & Sexuality Alliance te promoten.