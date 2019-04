Coevorden kijkt omhoog op Dag van de Ruimtevaart

Waar een leuke theatervoorstelling al niet toe kan leiden. Het optreden van wetenschapsjournalist Govert Schilling en zangeres Leoni Jansen in theater Hofpoort is de inspiratie om in Coevorden morgen een dag van de ruimtevaart te organiseren.

Schilling en Jansen deden tijdens hun tournee ook Coevorden aan en dat smaakte naar meer. “Het gevoel was heel snel: hier moeten we meer mee doen”, vertelt Anke Pepping van Hofpoort enthousiast.Een aantal instanties heeft de handen ineen geslagen en dat heeft geleid tot de eerste Coevorder Dag van de Ruimtevaart. Zaterdag tussen 13.00 en 16.00 kunnen belangstellenden daarvoor gratis terecht bij Hofpoort Incluis, dat is de dependance van het theater aan het Stationsplein, en in het atrium van winkelcentrum Gansehof.Pepping is vooral trots op het mobiele planetarium van de Rijksuniversiteit Groningen dat naar Coevorden komt. “Dat mag je echt het pronkstuk noemen. Het is een planetarium van zeven bij zeven bij drie meter. Te groot voor ons pand en daarom komt het in de Gansehof te staan. Dat is maar vijftig meter vanaf Hofpoort Incluis.”