RTV Drenthe komt met podcast over verzetsvrouw Annie Post-Salomons

Onder de titel 'Zingend door de hel' maakte Lydia Tuijnman een vierdelige podcast over het onderbelichte verhaal van Post-Salomons. Een vrouw die onderduikers verzorgde, soms wel twintig tegelijkertijd. Na haar arrestatie onderging ze wekenlange ondervragingen, zat ze in drie Duitse kampen en overleefde ze een dodenmars.

In de vroege avond van 30 april 1945 werd Post-Salomons bevrijd. Na terugkomst in Nederland kreeg ze te horen dat haar man, de verzetsheld Marinus Post, door de Duitsers was geëxecuteerd. De verzetsvrouw verwerkte haar oorlogsverleden daarna in stilte.