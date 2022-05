Evangelist Wim de Jonge: 'Ik denk dat 95 procent mij voor gek verklaart'

Hij is een bekend gezicht in het centrum van Emmen, de 58-jarige evangelist Wim de Jonge. Elke dag zit hij op een stoeltje voor de Hema met naast zich zijn fiets, bepakt met verschillende tekstborden. Teksten als: 'Ik bewijs je in 1 minuut dat Jezus bestaat' en 'Jezus is het vaccin tegen angst'. Maar waarom doet hij dat? De oorzaak ligt in zijn jeugd. Hij blikt terug op zijn periode als kind.

"Ik heb al op zeer jonge leeftijd angststoornissen ontwikkeld", vertelt de evangelist uit Emmen. "Mijn ouders hebben mij geprobeerd te helpen, maar dat lukte niet." Volgens De Jonge was hij een echte 'einzelgänger' in die periode, hij had een hazenlip en werd veel gepest. "Op alle mogelijke manieren heb ik geprobeerd de angst kwijt te raken en dat heeft gigantische gevolgen gehad." Die gevolgen gingen namelijk gepaard met verslavingen.

"Toen ik een jaar of 23 was ben ik erachter gekomen dat het niet verder kon op deze manier. Er moest een oplossing komen. De angst nam zulke extreme vormen aan dat ik eigenlijk niet meer kon leven", gaat De Jonge verder. Hoewel zijn ouders gelovig waren, was hij geen voorstander van de kerk. "Ik was anti-kerk", vertelt hij. Toch was hij jaloers, omdat de mensen die geloofden in zijn ogen rust hadden in het leven. "Uiteindelijk heb ik deze stap ondernomen en daarna begon mijn leven te veranderen."

Vragen stellen

"Je kunt angst oplossen door je vragen aan God te stellen, aan de Here Jezus, en dat ben ik gaan doen in mijn leven." Doordat hij de vragen stelde die zijn angst veroorzaakten nam het meer en meer af. "Uiteindelijk ben ik gestopt met roken en drinken en met alle andere dingen die ik deed om mijn angst kwijt te raken." En met succes, de evangelist kreeg minder last van angst. "Ik kreeg richtingsgevoel in mijn leven en dat geeft rust."

De grootste vraag die De Jonge heeft gesteld is waarom. "Waarom moeten wij zoveel angst hebben?". Volgens de evangelist had hij God nooit gezocht als hem niks was overkomen in het leven. "Dat was één van de antwoorden."

'Zelf niet op het idee gekomen'

De Jonge is zelf niet op het idee gekomen om aan andere mensen te vertellen hoe zij van hun angst af kunnen komen. "Ik ben op een gegeven moment gaan dromen en een aantal jaar geleden werd ik elke morgen met een droom wakker. Dat waren complete verhalen." De Emmenaar wist niet wat hij met alle verhalen moest. "Uiteindelijk heb ik de verhalen over angst steeds kleiner gemaakt, zodat het in één minuut verteld kan worden." Op die manier is De Jonge op verschillende plekken op straat terecht gekomen, maar dat is niet overal een succes geweest.

"Ik ben weggejaagd uit het Rensenpark en uit Wildlands. Uiteindelijk ben ik op straat gaan zitten." De laatste droom vertelde dat hij het aan iedereen mag vertellen, maar het aan niemand mag opdringen. "Maar ik mocht wel reclame maken en dat heb ik gedaan met de bordjes", lacht De Jonge, die benadrukt dat hij niemand aanspreekt op straat.

Betekenis

Over de betekenis van de borden wil de evangelist niet zoveel kwijt. "Ik wil het een beetje geheim houden, want anders komt niemand meer langs, maar in principe bestaat angst uit de vragen zonder antwoorden." De Jonge legt mensen uit wat je zou kunnen doen om antwoord te krijgen op de vragen. "Als je dat ontdekt, zou het er heel anders uit kunnen zien."