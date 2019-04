Haantie op een stokkie: 'De traditie moet behouden blijven'

Zwiers wil ervoor zorgen dat de palmpaasoptochten blijven bestaan. Ze organiseert daarom verschillende workshops waarbij de palmpasenstokken worden gemaakt. "Als wij dit niet doorzetten en we doen daar niks meer mee, dan gaat het verloren", zo vertelt ze.Een tiental ouders is woensdagavond bezig met zo'n palmpasenstok. "Dit stukje is wel een priegelwerkje. Deze cirkel is erg dun. Het is dus irritant om de takjes erop te krijgen", vertelt een moeder.Wat opvalt is dat de kinderen maar weinig hoeven te doen. Logisch vindt Zwiers: "Vroeger was dat ook zo. Mijn ouders maakten de stok voor mij. Toen ik vijf jaar oud was, inmiddels al lang geleden, liep ik voor het eerst mee met zo'n optocht."Zwiers valt op dat er in het centrum van Emmen nog maar weinig animo is voor de optochten. "Ik denk dat de ouders er niet meer zoveel mee hebben. Kinderen hebben andere interesses, zoals computeren, voetballen en gamen. Dit wordt dan snel als oubollig betiteld, maar dat is het helemaal niet", vertelt ze.Morgen is het zo ver. Dan moeten de palmpasenstokken af zijn. In de middag lopen de kinderen er dan mee door het centrum van Emmen. Ook in Smilde is morgenmiddag een palmpaasoptocht. In veel andere Drentse plaatsen is de optocht op Palmzondag, een week voor Pasen.