Verlamd na gebruik lachgas: neuroloog trekt aan de bel

Neuroloog Arjen Schaafsma legt de werking van lachgas uit: "In ons lichaam hebben we een bepaalde hoeveelheid B12. Dat is iets wat we niet zelf kunnen maken, maar krijgen we binnen via onze voeding. Lachgas kan in één avond alle vitamine B12 in je lichaam inactief maken. Dan ontstaat er een tekort waardoor je binnen een paar uur tijd ernstige neurologische schade kunt oplopen."