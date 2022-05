De gevaren van legale designerdrugs: 'Als je eraan begint wil je meer'

Ook Melissa uit Emmen was verslaafd, maar dan aan cannabis. "Ik rookte bijna iedere dag. Ik ben uiteindelijk gestopt met school omdat ik de stress niet meer trok. Ik had ook echt de overtuiging dat cannabis mijn oplossing was, mijn beste vriend. Dat was het enige wat ik nog over had. Ik zat achter mijn bureau en zag het niet meer zitten. Ik dacht: dit ben ik niet." Ook Melissa zocht hulp, kickte af en inmiddels heeft ze zich voor de kunstacademie aangemeld.