Diefstal- en inbraakgolf bij boerderijkramen: 'Niks te halen'

"Het begint met een geldbakje openbreken om er contant geld uit te halen", vertelt Judith Katerberg. "En er is ook iemand 's nachts geweest die de deur heeft opengebroken." In een houten chalet staan twee koelapparaten met vleesproducten en er staat een melktap. In houten kisten liggen kool en penen. Op beelden van de beveiligingscamera is te zien hoe een man met een breekijzer behendig de apparaten opent op zoek naar geld. Het leverde vooral een grote ravage op. Katerberg: "Je ziet dan dat de deur kapot is, de machines zijn stuk. Het is contactloos betalen, dus er valt ook nog niks te halen. Dan kan je de boel weer opruimen en repareren. Het is zonde."