Windmolenbouwers testen opnieuw ruis bij LOFAR-telescoop

Deze tweede test wordt gedaan op een honderd meter hoge kraan op de bouwlocatie van de eerste windturbine langs de Mondenweg, bij 1e Exloërmond. De test moet duidelijk maken of de zeer gevoelige LOFAR-telescoop van Astron last heeft van de ruis van windmolens. "Als de echte turbine er in juni of juli staat, kan Astron die metingen vergelijken met deze test. Dan kunnen ze zien of de turbine voldoende is aangepast op de LOFAR-telescoop."Springer denkt dat er geen probleem zullen ontstaan. "We verwachten dat de aanpassingen die nu al zijn gedaan, en die straks aan de turbine volgen, uitwijzen dat LOFAR hier geen hinder van ondervindt", stelt hij. "Daar is heel veel overleg over geweest, maar zekerheidshalve wordt dit getest."Volgens Springer hebben omwonenden geen last van de ruistest. "Ze merken er eigenlijk niks van, behalve dat ze een mast zien staan", zegt hij. "LOFAR heeft uitgerekend dat de ruis een miljoen keer een miljard minder is dan die van een smartphone."De honderd meter hoge kraan staat er uiterlijk tot morgenmiddag of woensdagochtend. "Daarna wordt de kraan gedemonteerd en zijn de metingen met dit apparaatje voorbij. Als de eerste turbine er deze zomer staat, gaan we nog een keertje testen", aldus Springer.