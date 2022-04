Pand Klein Paramaribo na brand onveilig en wordt gesloopt

Restaurant Klein Paramaribo is door de brand van vannacht volledig verwoest. Omdat het er niet meer veilig is, is de brandweer tot vanavond 20.00 uur bezig om het pand te slopen.

Wel heeft de brand het beton aangetast en is het metaal kromgetrokken. De brandweer heeft geoordeeld dat het niet veilig is om het pand zo te laten staan en is daarom begonnen met afbreken. Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan.