SV Pesse in jubileumwedstrijd tegen Lucky Ajax

"Het is een mooi affiche en het zijn interessante namen die meedoen", zegt SV Pesse-voorzitter Arend Steenbergen."Je neemt het op tegen voormalige sterren die allemaal in Ajax 1 hebben gespeeld: Simon Tahamata, Olaf Lindenberg, Danny Muller, Kiki Musampa en natuurlijk Mister Ajax Sjaak Swart. Die is captain van het team. We hopen dat Richard en Rob Witschge, Sonny Silooy en Stanley Menzo er ook nog bij zijn, maar dat is niet zeker."De wedstrijd zou eerst op zaterdagmiddag worden gespeeld, maar dat ging uiteindelijk niet door. "Zaterdagavond speelt het eerste van Ajax thuis tegen Excelsior en daar moeten ze allemaal bij zijn. We hopen dat er vanavond veel mensen naar de wedstrijd komen kijken."Steenbergen is ervan overtuigd dat het een leuke wedstrijd gaat worden. "Onze eigen jonge talenten tegen de ervaring van voormalige topvoetballers. Ik verwacht niet dat ons eerste elftal dit meteen gaat winnen, want de toppers kunnen nog heel makkelijk een balletje naar elkaar overspelen."De aftrap van de wedstrijd is om 19.00 uur op Sportpark De Marke.