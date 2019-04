Muzieklijst Harry's Blues zondag 14 april 2019

De nieuwe tentoonstelling in het C+B Museum in Grolloo, met de titel We Want More !!!, gaat over de fans van de band. Over de mensen die concerten bezochten, de platen kochten en de kleedkamerdeuren belegerden. Maar ook over verzamelaars die beurzen en het internet afstropen om net die bijzondere persing van een plaat te bemachtigen of dat bijna niet vinden affiche. Er zijn fans van het eerste uur en fans die Harry Muskee of de andere bandleden later hebben leren kennen en waarderen. Zonder al die fans waren C+B nooit het begrip geworden dat ze nu zijn.