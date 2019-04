NAC-fan in Emmen: misschien naïef maar niet pessimistisch

Hans Poppelaars kan dat weten. Hij is oud-marketing manager van NAC en werkt nu in het hol van de leeuw: Wildlands in Emmen. Poppelaars is een verstokte fan van de club uit Breda. "Ja ik ben eenNAC-fan. Ik heb, tot ik bij Wildlands ging werken, vijftien tot twintig jaar alle thuis- en uitwedstrijden gevolgd."Ook nu volgt Poppelaars de club nog op de voet. "Ik werk van maandag tot en met donderdag in Emmen en gelukkig zijn de wedstrijden bijna allemaal in het weekend. Dan ben ik thuis in Breda en fiets ik lekker naar het stadion. De uitwedstrijden laat ik tegenwoordig schieten, maar de uitwedstrijd van NAC in Emmen heb ik natuurlijk wel gezien. Dat was de eerste thuisoverwinning van FC Emmen ooit in de eredivisie."Volgens Poppelaars is het een hele belangrijke wedstrijd voor beide ploegen. "De druk aan de kant van NAC is wel een stuk groter. Het publiek verwacht toch wel wat van de ploeg. Niemand had verwacht dat NAC dit seizoen zo laag zou staan. FC Emmen is veel relaxter aan het seizoen begonnen en staat er beter voor, met een paar punten voorsprong. Als Emmen wint, lopen ze nog verder uit."Toch heeft Poppelaars vertrouwen dat het goed komt met NAC. "Sinds we een nieuwe trainer hebben, is er een ander elan. Het is de laatste strohalm die we kunnen pakken. Misschien naïef, maar ik ben niet pessimistisch. Ik denk dat het 2-1 voor NAC wordt."De wedstrijd in Breda begint vanavond om 20.00 uur en is live te volgen via Radio Drenthe en www.rtvdrenthe.nl.