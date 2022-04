Energietoeslag voor minima uit Assen vanaf zondag aan te vragen

Om in aanmerking te komen voor de energietoeslag mag je inkomen niet hoger zijn dan 120 procent van het sociaal minimum. Iedereen Assenaar die tot deze groep behoort kan digitaal of aan de balie een aanvraag doen bij Werkplein Drentsche Aa. De bijdrage wordt in vier termijnen van 200 euro overgemaakt. De aanvraag kan worden ingediend tot 1 oktober.

De gemeente Assen laat weten dat het 'vooruitloopt' op de wijziging van de Participatiewet die nodig is voor de toeslag. "We willen echt niet langer wachten", zegt wethouder Jan Broekema. "We krijgen steeds meer signalen dat de nood hoog is en het water mensen aan de lippen staat. Daarom hebben we besloten om nu voor alle inwoners uit deze doelgroep de aanvraag van deze eenmalige toeslag mogelijk te maken."