Emmen in de fout: brief over energietoeslag naar verkeerde adressen

Honderd tot honderdtwintig huishoudens in de gemeente Emmen hebben mogelijk per ongeluk een brief ontvangen waarin staat dat zij recht hebben op de energietoeslag. Dat meldde wethouder Raymond Wanders vanavond tijdens de raadsvergadering.

Om de stijgende energiekosten op te vangen, komt de overheid minima tegemoet met een energietoeslag van 800 euro. "Een kleine groep mensen kreeg de brief, terwijl dat niet had gemoeten", aldus Wanders. "Er valt niet met zekerheid te zeggen dat zij maximaal 120 procent van het sociaal minimum (het minimum dat iemand nodig heeft om rond te komen) verdienden in februari. We betreuren het zeer dat deze groep de brief heeft gehad."