De Wolden van drie naar vier wethouders om dienstverlening te verbeteren

De Wolden kiest de komende jaren voor vier wethouders. Gerrie Hempen-Prent en Egbert van Dijk van Gemeentebelangen blijven op hun plekje zitten. Mark Turksma is namens de PvdA voorgedragen, Albert Haar (72) zal D66 vertegenwoordigen als parttime wethouder.

Voorheen bestond het college altijd uit drie personen, de vierde wethouder is speciaal in het leven geroepen om de dienstverlening bij de gemeente te verbeteren. Dan gaat het met name om de contactafhandeling met burgers en ondernemingen via de balie, telefoon, post en internet. Die is volgens De Wolden goed, maar kan beter blijkt uit onderzoek onder inwoners uit de regio.

'Meer waardering'

Albert Haar van D66 zal die taak op zich nemen, maar wel parttime. "We gaan voor excellent", vertelt hij. "Hierdoor krijgen medewerkers van de gemeente meer waardering, maar het allerbelangrijkste is dat wij hiermee onze inwoners op één zetten."

De gemeente heeft moeite met het vinden van extra personeel. "Een belangrijke reden voor ons om hier de komende vier jaar een extra wethouder voor aan te stellen", vult Gerrie Hempen van Gemeentebelangen aan.

Samenwerking

Het tweede nieuwe gezicht in het college is PvdA'er Mark Turksma. Hij zal zich ontfermen over onderwijs, bereikbaarheid en de sociale thema's in De Wolden. "Mijn eerste ambitie is om te kijken hoe we lage inkomens tegemoet kunnen komen met de stijgende energieprijzen en de aanhoudende inflatie."

Gerrie Hempen-Prent van Gemeentebelangen zal zich bezig blijven houden met wonen, landbouw en ondernemen. Collega Egbert van Dijk ontfermt zich over sport, afval en inclusiebeleid. Ook de portefeuille financiën zal hij blijven beheren.

Formateur Frits Alberts verwacht dat een samenwerking tussen vier wethouders zijn vruchten zal afwerpen. "Het past bij de grote thema's die dit college straks te wachten staan. Behalve de grote ambitie op dienstverlening zijn er meerdere uitdagingen. Bijvoorbeeld op het gebied van wonen, het sociaal domein en duurzaamheid."

VVD en CDA vallen buiten de boot

Gemeentebelangen bleef bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart de grootste partij in De Wolden. De partij ging naar negen zetels en had slechts één zetel nodig voor een meerderheid in de raad. De partij gaat nu in zee met de PvdA en D66, samen goed voor twee zetels.