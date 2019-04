Met de lessen 'Dieren in de nieuwe wildernis, terug van weggeweest' maken leerlingen kennis met de Grote Zes van Drenthe. "Het zijn dieren die in de Drentse natuur horen", zegt Mathijs ter Bork van IVN Regio Noord. "Doordat veel natuurgebieden zijn hersteld, groter zijn geworden en er ecoducten zijn aangelegd zijn deze dieren weer terug. Of we verwachten dat ze terugkomen."Er is gekozen voor 6 verschillende dieren, legt Mathijs ter Bork uit. "Het zijn drie ambassadeurs voor bosrijke natuur en drie voor waterrijke natuur: de das, zwarte ooievaar, wolf, winde, bever en edelhert."De zwarte ooievaar is er nog niet. "Ze zitten al vlak over de grens in België en Duitsland. De herstelde beekdalen in Drenthe zijn voor hen heel geschikt. Ze maken nesten in grote vrijstaande bomen, de vraag is of daar genoeg van zijn, maar we verwachten wel dat deze vogel weer terugkomt."Edelherten zijn er ook nog niet. Er was sprake van een herintroductie van edelherten in het Drents-Friese Wold, maar dat is van de baan omdat er te weinig draagvlak voor was. "De natuur is er klaar voor, maar er is nog discussie over de komst van de edelherten. Daar moet eerst eenduidigheid over zijn", aldus Ter Bork.IVN Regio Noord, Staatsbosbeheer, Stichting Het Drentse Landschap en de provincie Drenthe hebben samen het lespakket ontwikkeld. Ter Bork heeft al veel positieve reacties van scholen ontvangen. Marian Jonkers van basisschool De Schutse in Aalden stond zelfs te springen voor deze lessen. Zij ging in het kader van deze lessen met haar klas en een boswachter van Staatsbosbeheer op pad. "Het mooiste is de natuur te beleven. Die verwondering en het respect voor de natuur: dat we dat de kinderen aanleren."