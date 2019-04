FC Emmen geeft gevangenen Veenhuizen voetbaltraining

Afgelopen week is in gevangenis Esserheem in Veenhuizen het project Naoberschap Inside van start gegaan. Het doel van het project is niet om nieuw talent te werven voor het eerste van FC Emmen, maar om gedetineerden na hun gevangenschap aan een betaalde baan te helpen via het netwerk van FC Emmen.

Het project bestaat uit voetbaltrainingen, maar ook uit gesprekken. Ook is er een intakegesprek met potentiële werkgevers. Op deze manier krijgt de gedetineerde een kans om na zijn gevangenisstraf een baan te vinden via het netwerk van de sponsoren en businessclubleden van FC Emmen.''De gevangenen zitten tijdelijk een straf uit, maar de maatschappij en zij zelf hebben er baat bij wanneer ze na hun detentie weer op een fatsoenlijke manier onderdeel kunnen uitmaken van de samenleving'', vertelt Jos Schaart, manager van stichting Naoberschap United. ''Werk en dus inkomen zijn daar een belangrijk onderdeel van''.FC Emmen is de eerste betaalde voetbalorganisatie in Nederland waarbij gedetineerden in de gevangenis voetbaltraining krijgen aangeboden. “Recent zijn we op bezoek geweest in Engeland en hebben bij Fulham een vergelijkbaar project in een Londense gevangenis gezien'', vertelt Schaart. ''In de Premier League zijn veel clubs die dergelijke maatschappelijke projecten hebben, vaak met veel succes.”