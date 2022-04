'Gewoon doen': Coevorden presenteert coalitieakkoord en wil erkenning

Met vier wethouders in plaats van drie wil Coevorden zich tussen de grote steden van Drenthe voegen. Dat staat in het coalitieakkoord dat het nieuwe Coevorder gemeentebestuur vanmiddag presenteerde. Het akkoord heeft de naam 'Gewoon doen!' gekregen.

Samen met fractievoorzitter Henk Mulder van Belangen Buitengebied Coevorden (BBC2014) presenteerden wethouders Steven Stegen en Bea Meppelink, Joop Slomp van de PvdA en Jeroen Huizing van het CDA vanmiddag in Aalden het coalitieakkoord. Daarmee leggen de drie partijen de grote lijnen vast waar Coevorden de komende vier jaar mee aan de slag gaat.

Wonen, werken en infrastructuur

Zo wordt er onder meer gesproken over de opgave op de woningmarkt. Coevorden wil 750 extra woningen laten bouwen voor 2030 en graag een zelfbewoningsplicht invoeren. Ook wil de gemeente zich inzetten voor (internationaal) mbo-onderwijs in Coevorden en zich hard maken voor de Nedersaksenlijn, een spoorverbinding tussen Groningen en Enschede via Emmen. Belangrijk punt van aandacht is ook de verkeersveiligheid, bijvoorbeeld in 't Haantje of op de Mepperstraat en de Zweeloërstraat.

Extra wethouder

De keuze voor een extra BBC2014-wethouder, in de persoon van Meppelink, is volgens het nieuwe college een logische: "Door een betere verdeling kunnen we ons meer richten op lastige dossiers", legt Jeroen Huizing uit. "Voor mij geldt dat bijvoorbeeld voor de jeugdzorg", noemt hij een van de extra taken die het Rijk heeft overgedragen aan gemeenten. Henk Mulder voegt daaraan toe: "Ook qua aantal inwoners past het om vier wethouders in plaats van drie te hebben."

Erkenning bij provincie

Een extra wethouder geeft Coevorden ook de gelegenheid zich nog meer in de kijker te spelen bij de provincie Drenthe. Hoogeveen, Emmen, Meppel en Assen vormen de HEMA-steden en Coevorden zou daar graag de 'C' aan toevoegen. "Extra geld of subsidie levert dat niet meteen op, maar wel herkenbaarheid en erkenning", aldus wethouder Steven Stegen. "Vanuit historisch perspectief zou je zelfs kunnen zeggen dat we de eerste stad van Drenthe moeten zijn", vindt Huizing.