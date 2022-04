Johan Derksen is er klaar mee en wil stoppen met Vandaag Inside

Johan Derksen wil stoppen met Vandaag Inside. Dit zei hij vanavond in het tv-programma bij SBS6 naar aanleiding van zijn uitspraken over seksueel grensoverschrijdend gedrag. "Ik kap. Ik heb het volkomen verpest voor mezelf", zei hij.

Derksen gaf toe 'een uitglijer' te hebben gemaakt met zijn uitspraken over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hij kwam onder vuur te liggen nadat hij dinsdag had verteld dat hij vijftig jaar geleden een bewusteloze vrouw met een kaars penetreerde. In de uitzending van woensdag zwakte hij dat verhaal weer af. "De feiten klopten niet helemaal en ik ben te voorbarig geweest", legde Derksen het verschil in zijn verhaal uit.

Spandoek in Grolloo

Derksen, die ook vertelde dat in Grolloo een spandoek met de tekst 'verkrachter' door de politie is weggehaald, deelde het verhaal toen het dinsdag in Vandaag Inside ging over de beschuldiging van seksueel misbruik tegenover Johnny de Mol. Hij wilde 'de hand in eigen boezem' steken en zelf iets delen. "Voor het eerst in mijn leven stel ik me kwetsbaar op."

Derksen zei alle schuld op zich te nemen omdat hij het verhaal 'onduidelijk' en op de 'verkeerde toon' heeft verteld. Excuses maakte hij niet omdat hij niet wist aan wie hij dat moest doen. Derksen liet weten te willen stoppen met Vandaag Inside omdat er in zijn ogen voor het programma geen ruimte meer is in de maatschappij. Wilfred Genee gaf aan dat ze dan maar helemaal moeten stoppen, maar onduidelijk is of dat ook echt gebeurt. Derksen wil niet dat de rest solidair is.

Eerder vandaag stopte kansspelbedrijf TOTO per direct de samenwerking met programma. Ook het radioprogramma 'Muziek voor Volwassenen' op Omroep West, NH Media en Rijnmond wordt stopgezet.