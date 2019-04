Michael van der Mark: 'Aanpassing toerental Bautista maakt weinig uit'

De Spanjaard won tot nu toe alle negen races. En daarom heeft de wedstrijdleiding net voor het raceweekend in Assen ingegrepen. Het maximale toerental van de vier Ducati V4-coureurs is met 250 toeren teruggeschroefd. Maar met 16.100 toeren voeren zij nog altijd met overmacht de ranglijst aan. "Ik denk dat het voor Ducati weinig uitmaakt. Die motor is gebouwd om zoveel toeren te maken. Dat ligt aan de fabrikant. Ze hebben nu wat moeten inleveren, maar waarschijnlijk hebben ze alsnog vermogen genoeg", verklaart Van der Mark.Hij moet komend weekend in Assen rekening houden met lage temperaturen. Met maxima van tien graden blijft het koud. En dat heeft weer invloed op de bandenkeuze. "Voor de banden waar we vaak op rijden hebben we toch een minimale temperatuur van het asfalt nodig. Anders moeten we met een andere band gaan rijden die minder grip heeft. Want als je een band pakt met meer grip met deze temperatuur dan houdt die band het geen raceafstand vol", licht Van der Mark toe.Dion Otten uit Assen is de enige Drent die komend weekend op het TT Circuit aan de start staat. Hij rijdt z'n tweede wedstrijd in het WK Supersport 300. Vorig weekend tijdens z'n debuut in Spanje vloog hij er al na acht rondes af. Maar de 16-jarige Suzuki-coureur kwam ongeschonden uit de strijd. "Ik had alleen wat last van m'n hand omdat ik zo hard de grindbak in ging. Ik kan in deze klasse een punt halen. Daar ben ik heilig van overtuigd", zegt Otten vastbesloten.