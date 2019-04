Kinderen sporten zich warm tijdens koude Koningsspelen

De ochtend begon traditioneel met het Koningsontbijt, om de kinderen te stimuleren om gezond te eten en veel te bewegen. Hierna was -ook traditie- het Koningsdaglied aan de beurt. Elk jaar maakt Kinderen voor Kinderen een lied met bijbehorende dans, en dit jaar is dede opvolger vanen, de hits van voorgaande jaren.Normaal gesproken worden de Koningsspelen de laatste vrijdag voor Koningsdag gehouden, maar in verband met Goede Vrijdag werd hier dit jaar van afgeweken. De pret was er desalniettemin niet minder om! Onze Op Tjak verslaggever Robbert Oosting bezocht vanmorgen vroeg de Koningsspelen in Paterswolde:Niet alleen de gewone basisscholen doen mee aan de Koningsspelen. Ook op de scholen die speciaal onderwijs bieden gingen de kinderen in het oranje los op de. Bij de Kentalis Tine Marcusschool in Emmen deden de kinderen, veelal met een taalontwikkelingsstoornis, enthousiast mee aan allerlei spelletjes en prikten ze na alle inspanning dankbaar een fruitspiesje."Het is zo leuk om al die blije snoetjes te zien! Mijn zoontje oefent al twee weken elke dag het Koningsdansje, ik kan hem zelf inmiddels ook helemaal mee dansen", vertelt een van de helpende ouders. Later doet ze zelf nog een dansje op het schoolplein om warm te blijven.Want met temperaturen rond de tien graden is het fris buiten. Hoewel het zonnetje erbij schijnt, is het niet te vergelijken met vorig jaar, toen de temperatuur opliep tot voorbij de 25 graden. Toch hadden de kinderen weinig te klagen. Met spelletjes als touwtrekken en estafettelopen bleven ze warm door te bewegen.Een impressie van de Koningsspelen in Drenthe: