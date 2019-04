Taxi uit Assen krijgt voorrang met eigen vignet

Het vignet is een idee van het samenwerkingsverband Gezamenlijke Asser Taxi Ondernemers (GATO). Negentien taxibedrijven uit Assen hebben zich er al voor aangemeld. Daardoor rijden nu zo'n dertig taxi's met het vignet achter hun ruit.Taxichauffeurs die het vignet voeren, mogen bijvoorbeeld tijdens de TT op plekken komen waar andere taxi's niet toegestaan zijn. Zo kunnen ze passagiers dichter bij het centrum afzetten.Ook bij andere evenementen, zoals in de Bonte Wever, krijgen de lokale chauffeurs toegang tot voor anderen niet toegankelijke plekken. Met grote evenementen komen vaak taxi's uit het hele land naar de Drentse hoofdstad die, volgens de Asser taxi's, de klandizie van de lokale ondernemers inpikken.Met het vignet wil Wietze Mast van de GATO, naast het financiële voordeel, structuur aanbrengen in de Asser taximarkt. "We willen geen wildloop zoals in Amsterdam, waar taxichauffeurs elkaar in de haren vliegen. Chauffeurs met een vignet moeten zich aan 26 gedragsregels houden, anders trekken we het weer in", vertelt Mast.Zo is het taxibestuurders niet toegestaan zich agressief te gedragen, mogen ze niet op de Kiss&Ride op het station staan en dienen ze zich collegiaal op te stellen. Mast: "Dat de voorste taxi bijvoorbeeld de eerste klanten krijgt en daarna de volgende vooraan komt."De GATO zet zich al een aantal jaren in voor de voorkeurspositie van de Asser taxi's. In 2017 deed Mast ook al een poging om een taxivignet in te voeren. Dat was tegen het zere been van andere chauffeurs uit Assen, die vreesden voor oneerlijke concurrentie. Volgens Mast zijn 19 van de 22 taxibedrijven uit Assen nu bij GATO aangesloten. "En de 20e verwacht ik binnenkort!"Ook willen de taxichauffeurs extra plekken bij het station van Assen. Mast: "Daar moeten dan borden van de GATO bij komen te staan, zodat alleen wij daar mogen parkeren."