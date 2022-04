UMCG lekt gegevens van mannen met plasklachten

"Door een menselijke fout - de mailadressen stonden niet in de bcc - zijn de mailadressen van 46 potentiële deelnemers van het onderzoek bij elkaar bekend geworden. Toen de fout ontdekt werd, is gelijk een excuusmail uitgegaan naar de potentiële deelnemers van het onderzoek met het verzoek de eerdere mail te deleten. Ook is er meteen melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens", laat het ziekenhuis in een reactie weten aan RTV Noord

"Als UMCG bieden we deze week in een tweede mail nogmaals onze oprechte excuses aan aan de 46 mensen: dit had niet mogen gebeuren. Als UMCG hebben we privacy hoog in het vaandel staan: of het nu gaat om onze patiënten, studenten of (potentiële) onderzoeksdeelnemers. De afdeling gaat onderzoeken hoe een dergelijke fout in de toekomst voorkomen kan worden."