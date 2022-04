Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Excursie door Grolloërveen

Nationaal Park Drentsche Aa organiseert zondag een excursie door het bos en veld van het Grolloërveen. Het gebied kent een geschiedenis bomvol met boerenactiviteiten. Er werd veen gewonnen en er was ruimte om vee te houden, vooral in de vorm van schapen. In de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw plantte Staatsbosbeheer er op de drogere gebieden percelen bos aan voor de houtproductie. Daardoor is het Grolloërveen uitgegroeid tot een landschap met verschillende soorten dieren en planten.

Deelname aan de excursie is gratis. De tocht begint zondag om 14.00 uur vanaf de parkeerplaats langs de Soartendijk bij Grolloo. Waterdichte schoenen worden door de organisatoren aanbevolen.

Meimarkt in Vledder

Zondagmiddag is het tijd voor een braderie en vlomarkt in Vledder. Zowel kleding als sieraden, boeken als antiek zijn te koop. De markt duurt van 13.00 tot 17.00 uur en wordt gehouden aan het Lesturgeonplein, in het westen van Vledder.

Volgens de organisatie is de markt 'zeker een bezoekje waard'. Na de vrijmarkten op Koningsdag dus nog een mogelijkheid voor de koopjesjagers om hun hart op te halen.

Beagle-middag in Hondenspeeltuin Beilen

Baasjes die denken dat hun beagle wel even toe is aan het nodige speelplezier, kunnen vanaf zondag 13.00 uur terecht in de hondenspeeltuin in Beilen. Daar wordt, speciaal voor dit hondenras, een beagle-middag georganiseerd. Volgens de organisatie was de vorige keer, afgelopen september, een doorslaand succes. Aan animo was dan ook geen gebrek met tientallen aanwezige hondjes.