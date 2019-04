Ondernemers Gieten in de clinch over nieuw centrumplan

En dat komt rauw op het dak van de gemeente Aa en Hunze, die juist een overlegplatform in het leven had geroepen om zoveel mogelijk meningen te verzamelen. In dat platform konden betrokken ondernemers zich verenigen en tijdens diverse bijeenkomsten meepraten over het centrumplan.Toen onlangs in de raad bekend werd dat er een groot draagvlak is voor het centrumplan, schoot dat in het verkeerde keelgat bij ondernemers die zich niet genoeg gehoord voelden. Twee ondernemers uit de Stationsstraat in het dorp hielden zelf een enquête, waaruit naar voren kwam dat slechts twee van de negentien ondernemers in het centrum voorstander van het plan zijn."Maar die enquête is niet representatief", zegt Jan Abbas. De supermarkteigenaar in Gieten is wél voorstander van het plan. "Ik was zeer verbaasd dat er ondernemers zijn die tegen het plan zijn. Het overlegplatform bestaat al drie jaar, hoe kun je dan zeggen dat er geen tijd is geweest om de gemeente op de hoogte te stellen van je eigen ideeën?"Abbas vermoedt dat sommige ondernemers reageren uit rancune, omdat er tegen hun zin in bepaalde panden bij het centrumplan betrokken worden. "Die panden zien er nu misschien niet uit, maar het is de bedoeling dat er iets moois van wordt gemaakt. Waarom dan zo moeilijk doen, vraag ik me af. Maar ik werk nog steeds graag samen en ben optimistisch dat het door kan gaan."Peter Landman, eigenaar van PéGé Café in de Asserstraat, staat naar eigen zeggen ook volledig achter de nieuwe plannen. "Ik was nogal verbaasd dat sommige ondernemers roepen dat ze geen inspraak hebben gehad. Als je daar zelf bij bent geweest, dan zou dat niet zo'n probleem moeten zijn", meent hij."Ik vind dat de gemeente goed bezig is, vooral de plannen met de Brink, de Schoolstraat en het Vlieghuis-terrein spreken me aan", gaat hij verder. Landman denkt dat de kritische ondernemers nog even aan het nieuwe plan moeten wennen. "Als je zo'n proces doorloopt, heeft dat nou eenmaal tijd nodig. Ik vind het belangrijk dat we allemaal ruggespraak met elkaar houden, want we moeten het met z'n allen doen."Iemand die niet tevreden is over de gang van zaken rondom het Gieter centrumplan staat is Marian Veldman van M&M Kappers. Zij baalt ervan dat diverse ondernemers uit Gieten nu in een impasse zitten. "Het is nu moddergooien, terwijl we allemaal hetzelfde doel hebben.""Echt waar, mijn mening is nooit gevraagd. Maar dat wordt afgedaan alsof ik heb lopen slapen en zo zie ik dat niet", benadrukt Veldman. Volgens haar had de gemeente Aa en Hunze gerichter bij ondernemers moeten peilen hoe zij tegenover de plannen staan. "Ik hecht zelf bijvoorbeeld veel waarde aan het vestigingsbeleid. Al die thuiskappers of het ene na andere bloemenzaakje dat uit de grond gestampt wordt. Kijk daar eerst eens naar."Een gesprek met de gemeente moet alle betrokken ondernemers weer op dezelfde lijn krijgen. Een algemene ledenvergadering van de plaatselijke Ondernemersvereniging op 16 april moet alvast wat kou uit de lucht halen. Veldman: "En ik hoop echt dat we er samen uitkomen. Eigenlijk durf ik ook al wel te zeggen dat dat goed gaat komen."De betrokken wethouder van Aa en Hunze, Henk Heijerman (Combinatie Gemeentebelangen), was niet bereikbaar voor commentaar.