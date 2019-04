Ondernemen in Drenthe: Golfbanen hou je in de gaten met satellieten

Directeur Albert Timmerman van Vos BV vertelt er over in 'Ondernemen in Drenthe'. Een programma vandaag in samenwerking met RTV Meppel. Onderhoud en aanleg van golfbanen is één van de activiteiten van Vos BV.Van oorsprong is het een loonbedrijf. Onderhoud van golfbanen is daarbij gekomen. "In 2000 ben ik begonnen met golfen. Ik mocht niet meer voetballen vanwege slechte knieën. Ik ben bodemkundige en heb wat verstand van gras. Ik dacht meteen, dat kan beter. We kregen de kans op golfbaan Martensplek in Hoogeveen. Daarna volgden er meer."Onderhoud van golfbanen is zo ongeveer een wetenschap. Twee gras- en bodemdeskundigen werken er aan. En daarbij gebruiken ze nu satellietbeelden. "We hebben apparatuur op de baan staan. We krijgen straks plaatjes waarop we kunnen zien hoe het vochtgehalte is, hoe het gras erbij staat en hoe de vitaliteit is."Vrachtwagenfabrikant Scania gaat in Meppel fors investeren in een nieuwe fabriek. In die fabriek, gebouwd op een parkeerplaats naast het huidige pand, worden onderdelen voor vrachtwagens in de primer gezet. Daarna gaan de onderdelen naar de spuitstraat waar ze een kleurtje krijgen.Sitemanager Erik de Gilde van Scania reisde meerdere malen naar het hoofdkantoor van het concern in Zweden om zijn plannen voor een nieuwe fabriek te promoten. "We hebben een plan gemaakt en dat hebben we gepresenteerd. Wat heel belangrijk is geweest voor ons is dat de top van het concern op bezoek is geweest in Meppel. Ze waren onder de indruk. En wat ook opviel, was het enthousiasme van de werknemers. Dat helpt."Meppel maakt zich op voor een nieuwe seizoen Donderdag Meppeldagen. Voor de economie van groot belang. "Er komen toch zo'n 170.000 mensen", zo zegt voorzitter Wieger Toering. "Ze besteden ook. Ze komen overal vandaan."De Amsterdamse dag is de drukste in de serie. "Daar komen over de hele dag zo'n 40.000 mensen naar Meppel. Er gaan in Amsterdam zelfs kroegen op die dag dicht, omdat ze met hun stamgasten naar Meppel gaan."Maar ook voor dit evenement is het elk jaar weer zoeken naar budget. Het kost alles bij elkaar enkele tonnen. "We moeten wel vernieuwen om de mensen te houden. We krijgen nu een Meppel dance event, een musical sing-a-long. Het brengt reuring en gezelligheid en geld in het laatje van bijvoorbeeld de horeca."Ondernemen in Drenthe is te zien op TV Drenthe, na het regionale nieuws. En anders online: