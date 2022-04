Minder meldingen huiselijk geweld en kindermishandeling

Veilig Thuis Drenthe kreeg vorig jaar bijna 2.190 meldingen over (vermoedens van) kindermishandeling of huiselijk geweld. Dat zijn er tachtig minder dan een jaar ervoor, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In de gemeente Meppel nam het aantal meldingen het meest af, in Westerveld nam het aantal meldingen het meest toe.

In Meppel nam het aantal meldingen af van 165 naar 120 meldingen. In Westerveld nam het aantal meldingen toe met 15. Ook in Midden-Drenthe (+10) en Borger-Odoorn (+15) was er een lichte stijging. In Midden-Drenthe bleef het aantal meldingen gelijk.

Landelijk nam ook het aantal meldingen van kindermishandeling en huiselijk geweld af. Vorig jaar kwamen er bijna 120.000 meldingen binnen. Dat waren er 8.000 minder dan een jaar eerder.