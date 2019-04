Zoektocht: wie zaten er in het onderduikershol van Gees?

Van zulke in het groen verscholen schuilplaatsen zijn er in oorlogstijd verscheidene in onze provincie, zoals bij Diever, Anloo, Appelscha en Klijndijk. Ook bij Gees achterin de Staatsbossen is zo’n schuilplaats waar meerdere verzetsmensen zich ophouden.Sommigen worden opgepakt door de bezetter. Zoals schoonvader W. Schuiling van Willem Anninga uit Oosterhesselen: "De broer van mijn schoonvader was gevlucht, die konden ze niet te pakken krijgen en daarom werd mijn schoonvader als represaille opgepakt en weggevoerd. Omdat hij kapper was konden ze hem goed gebruiken bij het kaalscheren van gevangenen in Duitse kampen. Dat is waarschijnlijk zijn redding geweest."W. Schuiling overleeft de oorlog, maar praat er later weinig over. Daarmee is hij geen uitzondering. "Veel mensen van die generatie houden de kaken stijf op elkaar als het gaat om de bezettingstijd", weet Anninga. En daarom heeft de historische vereniging Klenckerheugte, waar hij zich voor inzet, hulp nodig bij een zoektocht naar namen."Het zijn helden, ze hoeven zich nergens voor te schamen, integendeel", zegt Willem Anninga. "Maar toch weten we bar weinig over de mensen in dat onderduikershol. Gek eigenlijk, dat van deze tamelijk recente geschiedenis de feiten al zo moeilijk te achterhalen zijn."De vereniging Klenckerheugte komt op deze zoektocht door een ander onderzoeksproject. Ze kreeg recentelijk zo’n 1500 negatieven van persoonsbewijzen uit het archief van hobbyfotograaf en sigarenhandelaar Gezinus Jansen uit Gees. Bij die foto's is de vereniging namen gaan zoeken door boeken met deze afbeeldingen in de omgeving te laten circuleren.Vele gezichten hebben nu al een naam gekregen, maar vooral portretten van veel jonge mannen blijven nog anoniem. "Misschien zitten daar wel verzetsmensen tussen, je weet het niet", speculeert Anninga. "We zouden ze zo graag in de schijnwerpers zetten." Maar diverse pogingen tot het vinden van de namen van de verzetsmensen stranden tot nog toe.Anninga: "Van een hoogbejaarde vrouw in onze omgeving is bijvoorbeeld bekend dat ze als jonge meid koerierster was voor het verzet. Zij moet veel te vertellen hebben, maar dat doet ze niet. We komen jammer genoeg niet verder dan de voordeur."Twee namen van jonge verzetsmensen uit het onderduikershol bij Gees zijn inmiddels gevonden, maar nog niet gekoppeld aan een pasfoto uit de collectie van de historische vereniging. "Het kan natuurlijk zijn dat die jongens geen persoonsbewijs hadden, omdat ze ondergedoken zaten", peinst Anninga. "Dan is er dus ook geen pasfoto gemaakt. Maar we vragen nu aan iedereen om tips, met namen hebben kunnen we verder."In het programma Drenthe Toen, zondagmiddag op Radio Drenthe tussen 14.00 en 16.00 uur, het hele gesprek met Willem Anninga. Daarna terug te luisteren via uitzending gemist, of de podcast van Drenthe Toen.